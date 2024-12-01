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Дождь, снег, мороз до 17 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в первый день зимы

Опубликовано:

Снегопад в Алматы
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В воскресенье, 1 декабря, Алматы и Шымкенте обещают дождь и снег, а в Астане – пасмурную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидаются дождь и снег. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -9 градусов, ночью температура снизится до -17 градусов. Скорость ветра – 2,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,8 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194674-dozhd-sneg-moroz-do-17-gradusov-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pervyy-den-zimy/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождь, снег, мороз до 17 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в первый день зимы

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