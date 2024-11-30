Дожди обещают в двух мегаполисах Казахстана в субботу

Сегодня, 30 ноября, в Алматы и Шымкенте ожидаются дожди. В столице Казахстана же - облачная погода. Актуальный прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 8 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду. Днем воздух прогреется до -8 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 2,3 м/с.

В Шымкенте сегодня - тоже дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 7 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,1 м/с.