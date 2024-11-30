Штормовое предупреждение объявили на части Казахстана в первый день зимы
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Штормовое предупреждение объявили синоптики завтра, 1 декабря, в Алматы, Астане, а также в ряде областей Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
1 декабря в Астане ночью и утром ожидается туман. В Алматы - туман и гололедица.
В тот же день в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области - временами туман, на дорогах - гололедица. Ветер с порывами до 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.
1 декабря на севере, в центре Кызылординской области прогнозируют туман, ночью на севере области - гололед. В Кызылорде - туман. Так же - в центре, горных районах области Жетісу.
На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области обещают гололед. Ночью и утром на севере, востоке области - туман.
В воскресенье на севере, востоке, юге области Абай ожидается гололед. Ночью и утром на севере, юге области - туман.
На севере Мангистауской области синоптики прогнозируют гололед. На западе, севере области - туман.
1 декабря ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман. Так же - в Шымкенте и Туркестане.
Туман завтра прогнозируют в западных и южных частях Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194616-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-na-chasti-kazahstana-v-pervyy-den-zimy/