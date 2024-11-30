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Человек-паук, Бэтмен и Халк подмели улицы в Алматы (фото)

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Человек-паук
Человек-паук. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Необычную экологическую акцию провели в Алматы - к коммунальщикам, убиравшим улицы города, на помощь пришли "супергерои", передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Акция состоялась на променадной зоне перед центром делового сотрудничества "Атакент". К коммунальщикам в уборке улиц присоединились Халк, Человек-паук, Бэтмен, Супермен.

Как рассказали в Telegram-канале акимата, "Человек-паук" предлагал прохожим присоединиться к нему и почистить тротуар. "Бэтмен" и "Супермен" помогали уборщикам довезти мусорную тележку до спецавто.

Супергерои на улицах Алматы
Супергерои на улицах Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что в начале сентября в Алматы проводилась масштабная уборка улиц, приведению в порядок городской инфраструктуры, дворовых территорий, детских площадок, фонтанов, набережных рек и водоемов, парков, скверов и предгорий.

Сегодня в южной столице завершилась масштабная уборка улично-дорожной сети, общедоступных мест, русел рек, уличных урн и арычной сети, а также завершатся работы по среднему ремонту дорог и асфальтированию участков, где проводилось строительство инженерных сетей. Работу завершили до начала холодов и снегопадов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194623-chelovek-pauk-betmen-i-halk-podmeli-ulicy-v-almaty-foto/

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