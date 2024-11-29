Осадки и гололед: штормовое предупреждение объявили в последний день осени в ряде регионов Казахстана

Ухудшение погодных условий ожидается в Казахстане в последний день осени, 30 ноября. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

30 ноября - 1 декабря в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. А на юге, в горных районах области туман. Прогнозируется ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Завтра на севере, в центре Кызылординской области будет туман, ночью гололед.

30 ноября днем на востоке Алматинской области усилится ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В субботу днем на западе, юге, востоке Карагандинской области ожидается гололед. На западе, севере области туман.

На востоке, юге, в центре области Ұлытау тоже ожидается гололед. На севере, востоке, в центре области туман.

30 ноября ночью и утром на западе, в центре Актюбинской области будет туман.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области - тоже туман.

30 ноября на западе, севере области Абай возможен туман. Ветер юго-восточный ночью в Жарминском районе 15-18 м/с.

Завтра в горных районах Туркестанской области обещают сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в горных и предгорных районах области - туман. Ветер юго-западный ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Также ночью на северо-востоке, юге Мангистауской области возможен гололед. На северо-востоке, в центре области - туман.

30 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области тоже ожидается туман.

Ночью на востоке Атырауской области синоптики обещают туман.

Туман также будет и в Акмолинской области, прогнозируют специалисты.

30 ноября на севере, востоке Костанайской области ожидается туман.