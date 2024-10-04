"Пройти невозможно": замена труб обернулась проблемами для жителей микрорайона в Алматы (видео)

Жители микрорайона в Алматы уже несколько лет не могут добиться ремонта дороги – асфальт перекопали, когда меня водопровод, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали алматинцы журналистам, без дороги они вынуждены жить уже почти 5 лет. В 2019 году у них зачем-то начали заменять действующий водопровод. Для этого полностью убрали больше 2 километров асфальта. Вот только на этом все и закончилось.

"Обещали восстановить до конца сентября 2020 года. Но так ничего и не происходит. Все колодцы разломанные. Когда начинаются дожди, это огромный поток со всех гор собирается. Льется по этой дороге, вымывая все больше и больше. То есть уже ни пешком, ни на машине как бы здесь пройти невозможно", - рассказала горожанка Эльвира Абилева.

У Александры Бойко шестеро детей. По ее словам, зимой, когда идет снег, они даже не ходят в школу. Семейная машина не может выехать из дома. А почти год назад случилась трагедия: многодетная мать потеряла дочь. Малышке стало плохо, но скорая помощь приехать не смогла.

"У меня зимой такой случай был, что меня выписали из роддома. Малышка совсем маленькая. У нее было воспаление легких, оказывается. И утром, когда мы проснулись, она уже практически не дышала. Мы вызвали скорую. Но скорая не смогла просто подняться. Девочки не стало", - поделилась женщина.

В материале отмечается, что дорога действительно больше похожа на полосу препятствий. Ездить легковым автомобилям здесь почти невозможно. Свободно передвигаются только многотонные самосвалы, которые тоже разрушают дорогу.

Чиновники заявляют, что хотели как лучше, ведь до этого здесь были бесхозные и старые трубы. Но когда решили установить новые, у компании начались судебные разбирательства. Это и затянуло весь процесс. Сейчас суд закончился.

"Все работы остановились, пока процесс суда шел. Это все большое время заняло. Логика такая: если кто-то разрыл асфальт и землю и прокладывает свои инженерные сети, он обязан за собой все это убрать и привести в порядок. По закону. За данный вопрос "Алматы су", как завершат свои дела, они обязаны все обратно засыпать", - заявил главный специалист управления энергетики и водоснабжения Алматы Алибек Масимбаев.

Взять ситуацию на контроль обязались в местном акимате. Говорят: как только закончат прокладку коммуникаций, они восстановят асфальт. Вот только надо подождать. Как минимум год.

"У проектной организации были судебные разбирательства. Вот сейчас по проекту приняты все необходимые решения. Нам обещают передать проект до конца года. За зиму мы проведем конкурсные процедуры. По весне мы приступим к коммуникациям. К осени мы придем уже сюда с восстановлением асфальтного покрытия", - руководитель отдела развития инженерной и дорожной инфраструктуры аппарата акима Наурызбайского района Жандос Такибаев.

Но жители таким ответом недовольны. Отсутствие дороги и так принесло им много бед. Поэтому люди требуют, чтобы укладывать асфальт начали уже сейчас, до наступления зимы.

Источник: КТК