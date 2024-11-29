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В Алматы снесут ветхие здания, построенные в 1930-1980 годы

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Здания
Здания. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Маслихат Алматы принял программу, цели которой - улучшение условий проживания людей, обновление городской среды и предотвращение увеличения аварийного жилого фонда, пишет NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Программа реновации жилища Алматы до 2030 года" охватывает ветхие многоквартирные дома до двух этажей, построенные в период с 1930 по 1980 год, а также индивидуальные жилые дома, промышленные, коммерческие и иные объекты, требующие обновления территории и инфраструктуры.

Одной из ключевых особенностей новой программы стало внедрение механизмов защиты прав собственников жилья и улучшение взаимодействия с жителями и общественностью.

Для собственников ветхого жилья предусмотрены три варианта компенсации:

1. Договор мены: обмен старого жилья на новое по принципу «комната за комнату» независимо от количества проживающих.

2. Договор передачи в собственность: равнозначное жилье предоставляется после сдачи нового дома. До этого жильцы обеспечиваются временным жильем.

3. Договор купли-продажи: выкуп жилья по рыночной стоимости, определенной независимой оценочной компанией.

Реновация
Реновация. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Переселение и снос зданий будет осуществляться только с согласия всех собственников. Для граждан с особыми потребностями предусмотрены условия переселения на первые этажи или в дома, оборудованные лифтами, пандусами и безбарьерным доступом. Первостепенное внимание уделено сносу каркасно-камышитовых домов и зданий, расположенных на тектонических разломах, что обеспечит безопасность жителей мегаполиса.

До 2030 года планируется обновить не менее 676 ветхих домов, что позволит переселить около 7 500 собственников в современные благоустроенные квартиры.

Между тем глава управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев сообщил, что в Алматы планируют снести более 600 ветхих домов, среди них - дома, находящиеся на тектонических разломах.

Перед этим в Жетысуском районе города снесли десятки домов, который были сейсмоопасными и ветхими. Жителей переселили в новые квартиры с ремонтом.

В октябре алматинка обратилась к акиму города Ерболату Досаеву во время его встречи с населением Турксибского района, попросив решить проблему сноса аварийных домов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194478-v-almaty-snesut-zdaniya-postroennye-v-1930-1980-gody/

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