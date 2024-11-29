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Более 70 домов, находящихся на тектонических разломах, снесут в Алматы

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Ескі үй, сымда отырған құстар
Ескі үй. Көрнекі сурет: pixabay.com

Более 600 ветхих домов снесут в Алматы, среди них - дома, находящиеся на тектонических разломах. Об этом сообщил глава управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев, передает NUR.KZ.

Во время очередной ХХIV сессии маслихата Алматы Боранбаев рассказал о программе реновации ветхого жилья. В своем докладе он затронул тему сноса старых домов.

"Применяемые условия механизма реновации позволяют снести не менее 676 ветхих домов, в том числе, 71 дом на тектонических разломах. Это позволяет переселить порядка 7500 собственников аварийного и ветхого жилья в благоустроенные квартиры до 2030 года.

В 2024 году за счет бюджета профинансировано 30 млрд тенге на выкуп 1100 кв. для формирования переселенческого фонда. С 2026 года эти средства будут реинвестированы в программу реновации с учетом вклада ПКС в инвестиционно-привлекательные участки", - рассказал спикер.

Он добавил, что строительство новых зданий и сооружений на месте объектов реновации будет осуществляться в соответствии с Генпланом, с учетом плотности, доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и иными требованиями в интересах города.

Ранее сообщалось, что в Жетысуском районе Алматы снесли десятки домов, который были сейсмоопасными и ветхими. Жителей переселили в новые квартиры с ремонтом.

Также ранее жительница Алматы обратилась к акиму города во время его встречи с населением Турксибского района, попросив решить проблему сноса аварийных домов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194382-bolee-70-domov-nahodyashchihsya-na-tektonicheskih-razlomah-snesut-v-almaty/

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