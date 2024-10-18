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Алматинка попросила Досаева снести несколько домов

Опубликовано:

Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Жительница Алматы обратилась к акиму города во время его встречи с населением Турксибского района, попросив решить проблему сноса аварийных домов, передает корреспондент NUR.KZ.

Женщина рассказала о домах по улице Земнухова, отметив, что они были построены в 1956 году и являются аварийными.

"В дома страшно заходить и жить. Скосы влево-вправо. Решите нашу проблему. Аким района говорит, что нет инвесторов", - сообщила жительница.

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что, действительно, в городе расположены 1366 ветхих и аварийных домов, 586 из них находятся в Турксибском районе.

"Решаем проблему, связанную со сносном и переселением в новые дома. Мы сейчас приготовили программу реновации. Земельный код города разделили на участки инвестиционно привлекательные, когда частники сами "заходят", и непривлекательные, когда акимат должен договориться.

Самый главный вызов – мы эти вещи (снос - прим. ред.) можем сделать, когда есть 100% согласие. И если хотя бы один житель, который, может, и не живет там, не дает свое согласие, чтобы мы могли что-то там сделать (то снос невозможен - прим. ред.)", - ответил Досаев.

Аким района подтвердил, что 9 домов находятся вдоль улицы Земнухова и все они расположены на красной линии, поэтому участки являются инвестиционно непривлекательными.

К слову, сегодня во время отчета перед жителями района Ерболат Досаев сообщил, что акиматом разработана новая программа реновации жилища до 2030 года, где определена комплексная и квартальная застройка, закреплены гарантии собственников ветхого жилья и обновление жилищного фонда с учетом развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

"В Турксибском районе продолжается работа по реновации ветхого жилья, построенных до 60-х годов. В июле 2024 года завершено строительство и ведется заселение 6 новых домов по улице Кассина.

До конца 2024 года планируем начать заселение еще 7 новых домов по ул. Сауранбаева после передачи инженерных сетей в коммунальную собственность и благоустройства территории.

Также в микрорайоне Алтай-2 частным застройщиком в рамках реновации из 54 выкуплены 6 домов. На сегодня ведутся работы по сносу и строительству двух девятиэтажных домов", - добавил аким.

Ранее сообщалось, что в Алматы ускоряют темпы переселения горожан из ветхого жилья в благоустроенные квартиры. До конца года запланировано переселение 2180 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175776-almatinka-poprosila-dosaeva-snesti-neskolko-domov/

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