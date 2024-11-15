Десятки ветхих сейсмоопасных домов снесли в одном из районов Алматы

В Жетысуском районе Алматы снесли десятки домов, который были сейсмоопасными и ветхими. Жителей переселили в новые квартиры с ремонтом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Алматы продолжается обновление жилого фонда в рамках Программы реновации жилья. На сегодня в районе снесено 34 ветхих дома на 304 квартиры. В следующем году планируется переселить собственников 280 квартир из 30 домов.

Так, в квадрате улиц Крылова, Скрябина, Гончарова и проспекта Райымбека инвестором ведется строительство 11 домов на 944 квартиры вместо 16 ветхих домов.

Жители снесенных домов переселены в новое жилье. На сегодня 9 домов завершены полностью, еще 2 планируется сдать до конца текущего года.

Кроме того, в квадрате улиц Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина и проспекта Райымбека еще одной компанией ведется строительство 11 домов на 576 квартир вместо ветхих 6 домов на 48 квартир.

На сегодня введены в эксплуатацию 3 дома 1-й очереди, в которые переселены жители снесенных домов. Еще 8 домов находятся на стадии строительства.

По словам одной из жительниц дома, благодаря данной программе их семья переехала в новый современный жилой комплекс вместо квартиры в старом сейсмоопасном доме.

"Мы получили равнозначную по площади квартиру уже с ремонтом. На время строительства дома нам было предоставлено временное жильё на бесплатной основе. Такие программы, конечно, важны, поскольку не каждый сможет купить квартиру в новом ЖК, тем более что в старом доме недвижимость продать сложно", - отметила Фарида Ишмеметова.

Отмечается, что программа предполагает снос несейсмостойких и представляющих угрозу для жизни людей ветхих домов с истекшим сроком эксплуатации. На их месте будут возводиться современные ЖК.

Напомним, в феврале прошлого года в МЧС рассказывали, сколько зданий может быть разрушено в Алматы в случае сильного землетрясения. Также были названы самые опасные районы в случае землетрясения.

Позже депутат мажилиса назвал сейсмоопасные регионы в Казахстане.

В январе этого года в МЧС сообщили, в каком состоянии находится сейсмологическое оборудование. В июле в Казахстане приняли план по укреплению сейсмобезопасности на 2024-2028 годы.