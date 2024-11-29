Кортеж из нарушителей заставил понервничать других водителей в Талгаре

В социальных сетях появилось видео, снятое в Талгаре Алматинской области. Несколько автомобилей нарушают ПДД. Ролик прокомментировали в областном ДП, передает NUR.KZ.

Соответствующее видео появилось в Instagram-профиле kris.p.original. На кадрах - несколько автомобилей в Талгаре, которые по очереди, нарушая ПДД, резко сворачивают с полосы на полосу. Одна из машин и вовсе совершает такой манерв несколькт раз. Затем "кортеж" резко поворачивает в сторону.

Ролик прокомментировали в ДП Алматинской области.

"Сотрудниками полиции установлены все нарушители и в отношении них составлены девять административных протоколов. Транспортные средства зафиксированные на видео водворены на штрафную стоянку.

С водителями проведена профилактическая беседа для недопущения подобных нарушении", - гласит ответ.

Недавно в Туркестанской области за нарушение ПДД к ответственности привлекли водителей кортежа, снятого на видео горожанами. В Акмолинской области оштрафовали автолюбителя, который нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу.

Также мы писали, что полиция привлекла к ответственности участников кортежа, которые громкими сигналами в ночное время разбудили жителей микрорайона №18 в Актау.