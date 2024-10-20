Участников шумного кортежа оштрафовали в Актау (видео)

Полиция привлекла к ответственности участников кортежа, которые громкими сигналами в ночное время разбудили жителей микрорайона №18, сообщает Lada.kz.

По информации издания, в соцсетях появилось видео, на кадрах которого несколько автомобилей разъезжают в микрорайоне №18, а сама поездка сопровождается громкими сигналами.

По информации департамента полиции Мангистауской области, среди участников кортежа выявили двоих нарушителей.

"Водитель Toyota Camry нарушил часть 2 статьи 593 КоАП РК "Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности". Штраф за данное нарушение составляет 5 МРП, то есть 18 460 тенге.

Второй нарушитель – водитель Hyundai Sonata. На него составлен протокол по части 1 статьи 595 КоАП РК "Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки". Наказание предусматривает штраф в размере 5 МРП, то есть 18 460 тенге", - сообщает издание.

Несколько дней назад мы сообщали, что в Туркестане молодые люди в 3 часа ночи пытались снять видео с участием кортежа с более 10 автомобилями, а после оказали сопротивление прибывшему наряду полиции.

Напомним, ранее в конце сентября на одной из дорог Павлодара сняли на видео свадебный кортеж, водители трех авто в котором нарушили ПДД. В частности, из одной машины по пояс вылез человек. Нарушителей привлекли к ответственности.

В мае в Алматинской области полицейские задержали участников кортежа автомобилей: машины в ряду двигались "змейкой", а сами пассажиры, несовершеннолетние подростки – вылезали из окон. Водителей привлекли к ответственности, машины забрали на штрафстоянку, в отношении родителей несовершеннолетних также приняли меры.

Также весной в Павлодаре наказали любителей экстремальной езды, которые в свадебном кортеже нарушили ПДД и создали аварийную ситуацию. На каждого из них был наложен штраф