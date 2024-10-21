Выехавшего на "встречку" казахстанца оштрафовали после публикации видео в Сети

В Акмолинской области оштрафовали водителя, который нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Instagram-аккаунте "Zhaloby.astana" опубликовали видео, которое отправили подписчики. На кадрах видео видно автомобиль, который несколько раз выезжает на встречную полосу.

"Пусть найдут этого героя, который нарушает и выезжает на "встречку", - написано в описании к публикации.

В комментариях подписчики выразили возмущение действиями водителя, пользователи отмечали аккаунты правоохранительных органов и просили наказать управлявшего машиной за опасную езду.

"Из-за таких типов невинная семья может погибнуть", "Надо лишить прав", "Он не только на встречу выехал, так он еще и на повороте это сделал, обгон запрещен на повороте", - написали просмотревшие видео казахстанцы.

В МВД сообщили, что после публикации видео сотрудниками патрульной полиции была установлена трасса, а по номеру авто личность водителя. Выяснилось, что инцидент произошел 20 октября на автодороге Екатеринбург-Алматы. За рулем ВАЗ-2112 находился житель города Есиль.

"За допущенные нарушения акмолинец привлечен к административной ответственности сразу по двум статьям: за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, и за нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки", - сказано в сообщении.

Источник видео: instagram.com/zhaloby.astana

В сентябре этого года сообщалось, что в Астане водитель автомобиля объехал впереди стоящую машину, выехав на встречную полосу движения, а после был оштрафован.

Ранее мы писали, что полицией был выявлен павлодарец, который выехал на полосу встречного движения.

Подобный случай произошел в Семее - водитель ехал по встречной полосе, подвергая опасности других водителей. В результате допустил столкновение с авто.

Добавим, что по ч.3 ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.