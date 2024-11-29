"Празднуем вместе": о поддельных банкнотах тенге предупредили в Нацбанке

В Нацбанке обратились к казахстанцам с предупреждением о распространении банкнот, имитирующих настоящие, и соответствующем по закону наказании, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка РК, финрегулятор предупреждает о выявлении фактов распространения через социальные сети и мессенджеры рекламных объявлений, предлагающих к приобретению полиграфическую продукцию, имитирующую внешние признаки подлинных банкнот национальной валюты и имеющие посторонние надписи: "Празднуем вместе!", "Не является платежным средством", что, соответственно, считается подделкой.

Различия банкнот. Фото: nationalbank.kz

Различия банкнот. Фото: nationalbank.kz

"Национальный Банк Казахстана обращает внимание, что в соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса Республики Казахстан изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг подлежат уголовному преследованию.

По указанным случаям Национальный Банк Казахстана направил заявление в Министерство внутренних дел Казахстана для проведения проверки по факту их распространения.

В связи с вышеупомянутым, настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание на надписи при использовании банкнот и проверять их на подлинность", - отмечается в публикации.

Различия банкнот. Фото: nationalbank.kz

Различия банкнот. Фото: nationalbank.kz

Национальный Банк также напоминает, что подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь. Ознакомиться с этими признаками можно на официальном сайте Национального Банка и на Youtube канале Национального Банка.

Различия банкнот. Фото: nationalbank.kz

Различия банкнот. Фото: nationalbank.kz

"В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы", - резюмируется в публикации.

Напомним, пару дней назад мы писали, что в Павлодаре сообщение о фальшивых деньгах с надписью "Празднуем вместе" распространяют через WhatsApp. Его автор указывает, что на поддельные тенге уже попались несколько человек. В ДЭР и МВД сообщили, что к ним жалоб не поступало.

Добавим, ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщило об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты. Так, в Алматы установили группу лиц, подозреваемых в сбыте поддельных 100-долларовых купюр. Также фальшивые доллары и евро нашли в Уральске.

В сентябре также сообщалось, что в Казахстане начали распространять поддельные деньги, в том числе из новой серии "Сакский стиль" и юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге. По информации Нацбанка, объявления о продаже таких банкнот появились в соцсетях и мессенджерах.