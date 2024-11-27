Рассылку о фальшивых деньгах распространяют среди павлодарцев

В Павлодаре сообщение о фальшивых деньгах распространяют через WhatsApp. Его автор указывает, что на поддельные тенге уже попались несколько человек, передает корреспондент NUR.KZ.

Рассылка распространяется по различным чатам в WhatsApp. В аудио мужчина рассказывает о том, что на фальшивой купюре в 5 тысяч тенге есть надпись "Празднуем вместе", которую трудно увидеть.

"Я маме скинул тоже на всякий случай, чтобы она никому деньги не разменивала либо тоже была внимательна. И бате тоже покажу. Сейчас ходят на Втором Павлодаре вот эти деньги, двое экспедиторов уже попались на этом. Я сейчас тоже обращаю на это внимание, на вот эти новые купюры. Они изначально мне вообще не понравились, сейчас тем более", - говорится в аудиосообщении.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте экономических расследований по Павлодарской области. В ведомстве отметили, что к ним с заявлениями потерпевшие не обращались.

О рассылке высказались и в полиции, также указав, что к ним жалоб на фальшивые 5-тысячные купюры от павлодарцев не поступало.

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Ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщило об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты. Так, в Алматы установили группу лиц, подозреваемых в сбыте поддельных 100-долларовых купюр. Также фальшивые доллары и евро нашли в Уральске.

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