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Поддельные купюры номиналом 10 тыс. тенге начали распространять в Казахстане

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Девушка держит деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане начали распространять поддельные деньги, в том числе из новой серии "Сакский стиль" и юбилейной банкноты номиналом 10 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк.

На сайте Нацбанка опубликовано предупреждение о выявлении фактов распространения через социальные сети и мессенджеры рекламных объявлений. В них людям предлагают приобрести полиграфическую продукцию, имитирующую внешние признаки подлинных банкнот национальной валюты, в том числе из новой серии "Сакский стиль" и юбилейной банкноты номиналом 10 000 тенге.

"В соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса РК изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг подлежат уголовному преследованию. В связи с вышеупомянутым, настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание при использовании банкнот и проверять их на подлинность", - сообщили в Нацбанке.

Казахстанцев в случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, просят обращаться в правоохранительные органы. 

В начале текущего года в Шымкенте мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы после того, как он был задержан с поличным при реализации поддельных 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США.

Летом жителей Казахстана предупредили об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты, особенно в преддверии отпусков.

Недавно мы писали, могут ли банкоматы выдавать фальшивые купюры в Казахстане.

Добавим, согласно статье 231 УК РК, изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг наказываются лишением свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2159284-poddelnye-kupyury-nominalom-10-tys-tenge-nachali-rasprostranyat-v-kazahstane/

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