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Десятки поддельных 100-долларовых купюр нашли у казахстанца дома

Опубликовано:

Фальшивые доллары
Доллары. Кадр из видео: АФМ РК

Агентство по финансовому мониторингу сообщило об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты - в двух регионах провели задержания, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, в Алматы установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр.

В ходе обыска по месту жительства одного из участников преступления обнаружены поддельные доллары в количестве 149 штук.

Злоумышленники были задержаны. В отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

А в Западно-Казахстанской области совместно с полицией выявлен факт сбыта поддельной валюты.

По данным АФМ, группа лиц подозревается в сбыте фальшивых 25 000 долларов США и 10 000 евро в одном из лотерейных клубов Уральска.

На данные денежные средства подозреваемые лица пополнили счета для осуществления ставок.

В отношении сбытчика с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

"С начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот, из них в национальной валюте 141 штука на сумму 647 000 тенге, 905 купюр на 90 400 долларов США, 4 купюры на 2 000 евро, 10 купюр на сумму 1 000 юаней", - сообщили в ведомстве.

Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 43 млн тенге.

Сообщается, что в текущем году за изготовление и сбыт фальшивых купюр осуждены 8 человек - назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет.

Добавим, согласно статье 231 УК РК, изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг наказываются лишением свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186565-sbyvali-inostrannuyu-valyutu-falshivomonetchikov-zaderzhali-v-dvuh-regionah-kazahstana/

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