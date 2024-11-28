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Можно ли назвать Туркестанскую область "бедным" регионом, ответил аким

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Қазақ тілінде оқу
Туркестанская область
Туркестанская область. Фото: NUR.KZ

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды сегодня на брифинге в СЦК ответил на вопрос о том, является ли возглавляемый им регион одним из "бедных" в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не могу сказать, что бедный регион. Наше богатство - это наш район. Но надо учесть, что у нас всего 20 регионов, но из них всего 3 считаются донорами. Это Астана, Алматы и Атырауская область. Все остальные регионы сидят на дотациях. А если спросить, какие регионы больше всего вносят в бюджет в виде налогов, то это также Астана, Алматы Атырауская область, еще одна область и на пятом месте - Туркестанская область", - заметил Дархан Сатыбалды.

По его словам, с начала года в местный и республиканский бюджеты регионом уплачено налогов на сумму 650 млрд тенге.

"По доходам мы на 5 месте среди 20 регионов. Но вот когда идет распределение этих средств, но население большое, некоторые регионы мы опережаем в два и три, а некоторые - в 7-8 раз.

И когда идет финансирование, то его на всех не хватает. Во-вторых, если в целом по республике у нас около 800 тыс. многодетных, то 190 тыс. или 1,4 часть - проживают в Туркестанской области. Но тут есть и обратная сторона - я сам рос в Келесском районе. У меня и мама, и папа остались без работы, а нас у них шестеро мальчиков, но мы не голодали. Почему? Потому что мы вели хозяйство, держали скот - в итоге у нас было масло, айран, молоко, хлеб делали, огород разбили, и мы сами себя обеспечивали. У нас 80% населения области проживает в селах и им помогает их личное хозяйство", - резюмировал глава области.

Дархан Сатыбалды был назначен акимом Туркестанской области в конце августа 2022 года. До этого он был послом Казахстана в Узбекистане.

Напомним, в октябре прошлого года анализ Первого кредитного бюро показал, что наименьший по стране показатель валового регионального продукта на душу населения (ВРП) зафиксирован в Туркестанской области - 710 тысяч тенге. Самый высокий показатель - в Атырауской области, более 9,5 млн тенге.

ВРП показывает уровень жизни населения в городе или области и его вклад в общую экономику.

В ноябре этого года в Бюро нацстатистики сообщили, что наибольшее количество граждан с доходами менее прожиточного минимума проживают в трех регионах Казахстана - Туркестанская область, области Абай и Жетiсу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193771-mozhno-li-nazvat-turkestanskuyu-oblast-bednym-regionom-otvetil-akim/

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