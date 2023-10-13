Какие регионы самые "богатые" и "бедные" в Казахстане

Валовый региональный продукт в Атырауской области в 13,5 раза превышает ВРП в Туркестанской. Какой вклад в экономику страны внесли самые "богатые" и "бедные" регионы, узнали журналисты NUR.KZ.

Есть много разных способов оценить благосостояние граждан. Например, проанализировать среднедушевые доходы населения. Они во втором квартале 2023 года составили 284 тыс. тенге за три месяца.

Однако можно также оценить в целом качество жизни в стране. За это отвечает показатель валового внутреннего продукта на душу населения (ВВП) – он измеряет общую стоимость всех товаров и услуг, произведенных внутри страны, включая иностранные компании и граждан за пределами страны, поделенную на количество населения.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, по итогам первого полугодия в Казахстане он составил 2,4 млн тенге.

Аналогичный показатель есть и для отдельных регионов – валовой региональный продукт на душу населения (ВРП). Он оценивает общую стоимость всех товаров и услуг, произведенных только на определенной территории страны. Другими словами, ВРП показывает уровень жизни населения в городе или области и его вклад в общую экономику.

Как оказалось, в стране есть очень большая разница между показателями ВРП. Так, январе-июне он оказался выше среднереспубликанского уровня только в восьми регионах. Лидером по ВРП стала нефтяная Атырауская область – более 9,5 млн тенге на душу населения.

Для сравнения: в Алматы и Астане этот показатель составляет 4,4 млн и 3,5 млн тенге соответственно. Интересно, что Улытауской области не хватило совсем чуть-чуть, чтобы опередить столицу – 3,4 млн тенге.

Хуже всего с ВРП обстоит дело в южных регионах Казахстана. Самый низкий показатель в Туркестанской области – всего 710 тыс. тенге. Это в 13,5 раза меньше ВРП Атырауской области. Недалеко ушла и область Жетісу – 995 тыс. тенге.

ВРП регионов Казахстана. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Таким образом, Туркестанская область оказалась не только регионом с самым высоким уровнем бедности, но и с наименьшим показателем внутреннего регионального продукта.

Впрочем, как отмечают аналитики, разрыв между самым "богатым" и самым "бедным" регионом ежегодно снижается – еще 6 лет назад была разница почти в 19 раз.