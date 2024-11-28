"Куплен на средства жены": дом с участком делили между супругами в ВКО

Житель ВКО на протяжении 8 лет не оплачивал свой долг. Для погашения задолженности определили его долю в общем совместном имуществе - жилом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, частный судебный исполнитель обратился в суд района Алтай с заявлением об определении и выделении доли должника в общем совместном имуществе супругов, а именно в жилом доме.

Заявление было мотивировано тем, что в настоящее время у ЧСИ на исполнении находится исполнительный лист, выданный на основании решения суда о взыскании с должника в пользу банка государственной пошлины. Для обращения взыскания на жилой дом должника необходимо определить и выделить его долю в недвижимом имуществе.

"На судебном заседании представитель должника - адвокат, просил в удовлетворении представления отказать, мотивировав тем, что должник в оспариваемом доме не проживает, поскольку дом был куплен на заемные средства его супруги, что подтверждается справкой из банка", - отметили в суде.

Из представленных суду материалов следует, что решение суда на протяжении более восьми лет не исполняется.

Суд установил, что согласно базе данных за должником зарегистрирован жилой дом с земельным участком и надворными постройками, который является общим совместным имуществом супругов.

Стороны не оспаривали, что недвижимое имущество было приобретено в период брака и какое-либо соглашение, определяющее режим собственности на имущество, ими не заключалось.

Суд удовлетворил заявление ЧСИ, определив долю должника в размере 1/2 доли в общем совместном имуществе, а именно в жилом доме. Определение суда уже вступило в законную силу.

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