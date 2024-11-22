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Уволенный с работы казахстанец не смог выплатить деньги и оказался в суде

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Грустный мужчина
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: Nuttawan Jayawan / Getty Images

Уволенному с работы жителю Байконура назначили штраф за уклонение от уплаты алиментов - у него накопился долг на сумму более 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.669 КоАП РК рассмотрели в городском суде Байконура.

У правонарушителя оказалась накоплена задолженность в размере 1 098 903 тенге по алиментам. Ее взыскивали в пользу взыскателя в размере 10 МРП (36 920 тенге) с 17 января 2022 года без исполнения исполнительного документа, выданного городским судом от 25 января 2022 года на взыскание алиментов с заработной платы и иного дохода.

"Правонарушитель указал, что в курсе о принятом судебном акте, не смог выплатить алименты из-за увольнения с работы в 2022 году, искренне сожалеет в содеянном и обязался в дальнейшем своевременно выплачивать алименты", - уточнили в суде.

Мужчина был признан виновным. На него наложен штраф на сумму 18 460 тенге.

Отметим, что по ч.1 ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Ранее стало известно, что в Кызылординской области наказали четырех должников по алиментам, которые в общем задолжали своим детям более 8 млн тенге. Каждому из них назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191178-uvolennyy-s-raboty-kazahstanec-ne-smog-vyplatit-dengi-i-okazalsya-v-sude/

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