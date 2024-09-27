Должник не согласился с арестом недвижимости в Павлодарской области
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В Павлодарской области должник обратилась с иском в суд, но действия судебного исполнителя по наложению ареста на недвижимость признали законными, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в производстве частного судебного исполнителя (ЧСИ) находится исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности в пользу государственного коммунального предприятия.
Одновременно с возбуждением исполнительного производства ЧСИ были приняты меры по обеспечению исполнения исполнительного документа.
"ЧСИ вынесено постановление о наложении ареста на недвижимое имущество должника. Определением Баянаульского районного суда определена 1/2 доля за гражданином в недвижимом имуществе в виде трехкомнатной квартиры", - пояснили в суде.
Как отметили в суде, своим постановлением ЧСИ поручил должнику предоставить отчет об оценке принадлежащей ему 1/2 доли квартиры.
Не согласившись с данным постановлением о поручении проведения оценки, должник обратилась с иском в суд о его оспаривании. Решением суда в иске было отказано.
"Основанием для отказа иска послужило то, что по закону судебный исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа обязан наложить арест на имущество должника, в том числе в случаях, предусмотренных законом, с санкции прокурора", - сообщили в суде.
Судебный исполнитель в течение 10 рабочих дней с момента ареста и выявления принадлежности имущества должнику выносит постановление о назначении оценщика путем:
- самостоятельного назначения оценщика;
- назначения оценщика по предложению одной из сторон исполнительного производства;
- поручения одной из сторон исполнительного производства о проведении оценки имущества должника.
"В связи с этим судебным исполнителем поручено должнику, являющемуся стороной исполнительного производства, предоставить отчет об оценке недвижимого имущества", - уточнили в суде.
Таким образом, суд пришел к выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения иска. Решение суда уже вступило в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166886-dolzhnik-ne-soglasilsya-s-arestom-nedvizhimosti-v-pavlodarskoy-oblasti/
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