Должник не согласился с арестом недвижимости в Павлодарской области

В Павлодарской области должник обратилась с иском в суд, но действия судебного исполнителя по наложению ареста на недвижимость признали законными, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в производстве частного судебного исполнителя (ЧСИ) находится исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности в пользу государственного коммунального предприятия.

Одновременно с возбуждением исполнительного производства ЧСИ были приняты меры по обеспечению исполнения исполнительного документа.

"ЧСИ вынесено постановление о наложении ареста на недвижимое имущество должника. Определением Баянаульского районного суда определена 1/2 доля за гражданином в недвижимом имуществе в виде трехкомнатной квартиры", - пояснили в суде.

Как отметили в суде, своим постановлением ЧСИ поручил должнику предоставить отчет об оценке принадлежащей ему 1/2 доли квартиры.

Не согласившись с данным постановлением о поручении проведения оценки, должник обратилась с иском в суд о его оспаривании. Решением суда в иске было отказано.

"Основанием для отказа иска послужило то, что по закону судебный исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа обязан наложить арест на имущество должника, в том числе в случаях, предусмотренных законом, с санкции прокурора", - сообщили в суде.

Судебный исполнитель в течение 10 рабочих дней с момента ареста и выявления принадлежности имущества должнику выносит постановление о назначении оценщика путем:

самостоятельного назначения оценщика;

назначения оценщика по предложению одной из сторон исполнительного производства;

поручения одной из сторон исполнительного производства о проведении оценки имущества должника.

"В связи с этим судебным исполнителем поручено должнику, являющемуся стороной исполнительного производства, предоставить отчет об оценке недвижимого имущества", - уточнили в суде.

Таким образом, суд пришел к выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения иска. Решение суда уже вступило в законную силу.

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