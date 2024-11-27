В Астане образовались сильные пробки

Жители Астаны сообщают о сильных пробках в городе - некоторые дороги перекрыты. Вечером в городе наблюдается скопление машин на дорогах, передает NUR.KZ.

По информации 2ГИС, на момент написания статьи пробки в казахстанской столице оцениваются в 8 баллов. Наибольшее скопление машин фиксируют в центре города.

Пробки в Астане. Скриншот: 2gis.kz

Также стоит отметить, что в районе Акорды перекрыты некоторые участки улиц.

"Стоим уже 30 минут без движения", "Пробки жесткие", "В районе Акорды с сиренами авто", - отмечают водители.

Пробки в Астане. Фото: NUR.KZ

Пробки в Астане. Фото: NUR.KZ

Стоит напомнить, что сегодня Астана встречает высокопоставленных гостей - ранее в столицу Казахстана с государственным визитом прибыл президент России Владимир Путин. В аэропорту его лично встретил Касым-Жомарт Токаев. После состоялась торжественная церемония в резиденции Акорда.

Также сегодня вечером в Астану прилетел президент Беларуси Александр Лукашенко - завтра в столице запланирован саммит ОДКБ.