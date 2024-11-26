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Еще одну страну смогут посетить без визы казахстанцы

Опубликовано:

Вид на остров
Сент-Китс и Невис: Wikipedia

20 ноября 2024 года постановлением правительства утверждено ранее заключенное соглашение с Сент-Китс и Невис об освобождении от виз для краткосрочных поездок, передает NUR.KZ.

Согласно постановлению, граждане и владельцы действительных проездных документов освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на период, не превышающий 90 (девяносто) календарных дней в течение каждого периода в 365 дней с момента первого въезда.

Тем, кто намеревается оставаться дольше, нужно будет получить соответствующую визу, требуемую в соответствии с законодательством.

Действительными проездными документами для Республики Казахстан являются:

  • дипломатический паспорт;
  • служебный паспорт;
  • паспорт гражданина Республики Казахстан;
  • свидетельство на возвращение (только для возвращения в Республику Казахстан);
  • удостоверение личности моряка (по записи в судовом списке или выписке из него).

Напомним, гражданином Сент-Китс и Невис является Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram.

В 2020 году Сент-Китс и Невис вошел в список стран с лучшими программами получения гражданства за инвестиции.

Согласно данным на сайте Британской энциклопедии, Сент-Китс и Невис - это государство, состоящее из двух островов в восточной части Карибского моря. Их общая площадь составляет 269 квадратных километров. Столица —Бастер на острове Сент-Китс.

Добавим, также в конце октября вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и САР Макао.

Ранее в июле мы писали, что казахстанцы продолжат посещать Таиланд без визы: МИД Казахстана подготовило соответствующий проект соглашения с правительством Королевства Таиланд.

А полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192562-eshche-odnu-stranu-smogut-posetit-bez-vizy-kazahstancy/

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