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Без визы в "китайский Лас-Вегас": вступило в силу соглашение Казахстана с САР Макао

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Макао
Макао. Фото: Tibor Bognar/Getty Images

24 октября 2024 года вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и САР Макао, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел РК, 24 октября 2024 года вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Специального Административного Района Макао Китайской Народной Республики.

Данное соглашение позволяет гражданам обеих сторон, обладающим действующими национальными паспортами, беспрепятственно въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории друг друга без визы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

"Однако важно помнить, что безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, обучение и постоянное проживание.

Если вы планируете находиться на территории Макао более 14 дней, вам необходимо заранее оформить соответствующую въездную визу", - отмечает ведомство.

Напомним, в середине мая прошлого года в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований. Позже стало известно, что безвизовый режим Казахстана и Китая начинает действовать с 10 ноября 2023 года.

О том, что Казахстан и САР Макао подписали Соглашение о безвизовом режиме, сообщалось весной этого года.

Как пишет РИА Новости, Макао - это "островок Европы" на юге Китая. Специальный административный район Аомэн (Макао) занимает площадь в 28,6 квадратных километров. До 1999 Макао был владением Португалии, 20 декабря 1999 территория была возвращена Китаю.

Макао представляет своим посетителям уникальное китайско-португальское наследие: традиционные китайские храмы, своеобразную маканскую кухню. Но большая часть туристов приезжает сюда за развлечениями: играют в роскошных казино, посещают конные бега, автомобильные гонки и даже корриду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178579-bez-vizy-v-kitayskiy-las-vegas-vstupilo-v-silu-soglashenie-kazahstana-s-sar-makao/

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