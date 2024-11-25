Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Электронные браслеты вместо ареста: о новой практике в работе рассказали в Верховном суде

Опубликовано:

Электронные билеты
Электронные билеты. Иллюстративное фото: Denis Charlet/Getty Images

В Верховном суде заявили, что в Казахстане вместо ареста стали чаще применять электронные браслеты, передает NUR.KZ со ссылкой пресс-службу ведомства.

В Казахстане стали чаще применять электронные браслеты вместо ареста, сообщает пресс-служба Верховного суда в Telegram-канале.

Отмечается, что председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллиной проведен круглый стол по вопросам рассмотрения судами материалов об условно-досрочном освобождении и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, а также санкционирования меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Участниками отмечен стабильный рост с каждым годом доли отказов судов в санкционировании ареста. Если в 2021 году суды удовлетворили почти 90% ходатайств о применении ареста, то в 2024 году - лишь 75%.

В то же время, отказывая в содержании под стражей, суды стали чаще применять домашний арест и залог. В сравнении с 2021 годом избрание домашнего ареста выросло с 860 до 1911 или более чем вдвое, а залога - в 4 раза (с 59 до 214)", - говорится в сообщении суда.

В этом году по инициативе Верховного суда запущен проект по применению так называемых электронных браслетов.

"В 2024 средства электронного слежения применены уже к 60% лиц, взятых под домашний арест, тогда как в 2021 году данный показатель не превышал 3%. Всего за 10 месяцев текущего года судами применены 505 браслетов", - добавили в суде.

В ходе встречи были освещены также актуальные вопросы условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что в прошлом году надевать электронные браслеты на агрессоров предложили в Казахстане.

До этого браслеты начали надевать на подозреваемых в коррупции в Казахстане.

Мы также писали, что и на осужденных за педофилию в Казахстане планируют надевать электронные браслеты, стало известно в ноябре 2021 года.

"Все педофилы, освобожденные из мест лишения свободы, по отбытию срока берутся на специальный профилактический учет, и сегодня мы уже показали - электронные браслеты будут применяться в первую очередь к ним. Предполагается использование с 1 января 2022 года электронных браслетов в отношении лиц, нарушающих ограничительные меры, в первую очередь, они будут применяться в отношении находящихся под надзором педофилов", - сообщили тогда в МВД.

Недавно также сообщалось, что в Астане 8 осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних были взяты под контроль с помощью электронных браслетов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191901-elektronnye-braslety-vmesto-aresta-o-novoy-praktike-v-rabote-rasskazali-v-verhovnom-sude/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie