Электронные браслеты вместо ареста: о новой практике в работе рассказали в Верховном суде

В Верховном суде заявили, что в Казахстане вместо ареста стали чаще применять электронные браслеты, передает NUR.KZ со ссылкой пресс-службу ведомства.

В Казахстане стали чаще применять электронные браслеты вместо ареста, сообщает пресс-служба Верховного суда в Telegram-канале.

Отмечается, что председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллиной проведен круглый стол по вопросам рассмотрения судами материалов об условно-досрочном освобождении и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, а также санкционирования меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Участниками отмечен стабильный рост с каждым годом доли отказов судов в санкционировании ареста. Если в 2021 году суды удовлетворили почти 90% ходатайств о применении ареста, то в 2024 году - лишь 75%.

В то же время, отказывая в содержании под стражей, суды стали чаще применять домашний арест и залог. В сравнении с 2021 годом избрание домашнего ареста выросло с 860 до 1911 или более чем вдвое, а залога - в 4 раза (с 59 до 214)", - говорится в сообщении суда.

В этом году по инициативе Верховного суда запущен проект по применению так называемых электронных браслетов.

"В 2024 средства электронного слежения применены уже к 60% лиц, взятых под домашний арест, тогда как в 2021 году данный показатель не превышал 3%. Всего за 10 месяцев текущего года судами применены 505 браслетов", - добавили в суде.

В ходе встречи были освещены также актуальные вопросы условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что в прошлом году надевать электронные браслеты на агрессоров предложили в Казахстане.

До этого браслеты начали надевать на подозреваемых в коррупции в Казахстане.

Мы также писали, что и на осужденных за педофилию в Казахстане планируют надевать электронные браслеты, стало известно в ноябре 2021 года.

"Все педофилы, освобожденные из мест лишения свободы, по отбытию срока берутся на специальный профилактический учет, и сегодня мы уже показали - электронные браслеты будут применяться в первую очередь к ним. Предполагается использование с 1 января 2022 года электронных браслетов в отношении лиц, нарушающих ограничительные меры, в первую очередь, они будут применяться в отношении находящихся под надзором педофилов", - сообщили тогда в МВД.

Недавно также сообщалось, что в Астане 8 осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних были взяты под контроль с помощью электронных браслетов.