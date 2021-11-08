За педофилами начнут следить с помощью электронных браслетов в Казахстане

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Глава МВД Ерлан Тургумбаев на правчасе в мажилисе рассказал, как будет развиваться служба пробации в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр напомнил, что в Казахстане усилена уголовная ответственность за сексуальное насилие - увеличены сроки наказания. При этом, по его словам, к осужденным за такие преступления не применяются меры условно-досрочного освобождения, они также не могут просить о помиловании.

"Все педофилы, освобожденные из мест лишения свободы, по отбытию срока берутся на специальный профилактический учет, и сегодня мы уже показали - электронные браслеты будут применяться в первую очередь к ним.

Предполагается использование с 1 января 2022 года электронных браслетов в отношении лиц, нарушающих ограничительные меры, в первую очередь, они будут применяться в отношении находящихся под надзором педофилов", - добавил глава МВД.

Он также объяснил рост числа преступлений против половой неприкосновенности детей.

"В части роста преступлений в этой сфере, это объективная причина: мы полтора года находимся в условиях пандемии. Полтора года в учебных заведениях у нас не обучаются дети, они находятся дома в закрытых пространствах. 60% преступлений совершены в семейно-бытовой сфере. 20% насильников - это отцы, отчимы, а также сожители их матерей. Далее 50% являются ближайшими родственниками потерпевших.

Это проблема, скорее, всего общества. Это низкие моральные качества семьи, это низкие моральные качества окружения, а также слабость воспитания в бытовой сфере", - резюмировал Тургумбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941046-za-pedofilami-nachnut-sledit-s-pomoschyu-elektronnyh-brasletov-v-kazahstane/