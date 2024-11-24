Плюсовая температура ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 24 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы может быть пасмурно. Температура днем поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

В Астане сегодня осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит -2 градуса, ночью температура снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 3,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается также ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до -1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 2,5 м/с.