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Плюсовая температура ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Люди идут по улице зимой
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 24 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы может быть пасмурно. Температура днем поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

В Астане сегодня осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит -2 градуса, ночью температура снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 3,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается также ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до -1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 2,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191619-plyusovaya-temperatura-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/

Автор: Анастасия Борисова

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Плюсовая температура ожидается в двух мегаполисах Казахстана

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