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Эзотерика

Ветер разрушительной силы ожидается на юге Казахстана

Опубликовано:

Ветроуказатель
Ветроуказатель. Иллюстративное фото: Calvin Chan Wai Meng / Getty Images

24 ноября по всему Казахстану поднимется сильный ветер, также в некоторых регионах ожидаются туман и пыльные бури, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане в это воскресенье ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, юге области Абай ожидается туман. На юго-западе области скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

В Актюбинской области в южной и центральной частях усилится ветер, возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Днем на юге и востоке области усилится ветер: ожидаются порывы до 18-23 м/с, временами – до 28 м/с. В адмцентре области – Конаеве – ожидается сильный ветер, днем возможны порывы до 18-23 м/с.

В Атырауской области усилится ветер, с порывами до 15-20 м/с. В облцентре – городе Атырау – ожидается ветер такой же силы.

На юге Восточно-Казахстанской области ночью и утром усилится ветер до 15-18 м/с.

На западе, юге и севере Западно-Казахстанской области ожидаются порывы ветра силой 15-20 м/с.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается очень сильный ветер силой 30 м/с и более.

Возвращаясь к прогнозу, в области Жетісу в районе Алакольских озер также усилится ветер до 15-20, временами – до 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Днем на западе, юге области ожидается порывистый ветер силой 15-20 м/с. В Караганде, как и в окружающем ее регионе, ночью и утром ожидается туман.

На востоке и юге Костанайской области ночью и утром ожидается туман.

В центре и на востоке Кызылординской области ожидается сильный ветер со скоростью 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с. В Кызылорде ожидается порывистый ветер силой 15-20 м/с.

На западе, севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. На западе, севере, в центре области порывы ветра достигнут 15-20, временами – 25 м/с. В областном центре – городе Актау – также временами ожидается пыльная буря. Как и в целом по области, порывы ветра в городе достигнут 15-20, временами – 25 м/с.

В воскресенье и понедельник на западе, востоке и в центре Павлодарской области ожидается туман. Жителей Павлодара также ждет туман.

Ночью и утром в воскресенье на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге Туркестанской области ожидается туман. Также на севере, западе, в центре, горных и предгорных районах области усилится ветер до 15-20 м/с. Возможны порывы до 23-28 м/с, на горных перевалах области – силой 30 м/с и более.

На севере и востоке области Ұлытау ожидается туман. На севере и юге области ожидается сильный ветер, с порывами до 15-20 м/с. Днем на западе, севере, юге области – силой 15-20 м/с. В облцентре – Жезказгане – ожидается ветер такой же силы.

Согласно шкале Бофорта, как указывает Гидрометцентр России, при показателях от 13,9 м/с и выше гнутся стволы деревьев, становится трудно идти против ветра. Ветер же силой выше 28,5 м/с несет за собой большие разрушения на значительном пространстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191571-veter-razrushitelnoy-sily-ozhidaetsya-na-yuge-kazahstana/

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