Какой погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в субботу

В субботу во всех трех казахстанских мегаполисах – в Астане, Алматы и Шымкенте – прогнозируется погода без осадков, передает NUR.KZ со ссылкой на портал OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность. Температура днем составит 3 градуса тепла, а к ночи – опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.

В Астане тоже будет малооблачно. Температура днем составит -4 градуса, а ночью ожидается снижение до -12 градусов. Скорость ветра – 2,6 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. Днем столбики термометров установятся на отметке 13 градусов, а ночью – опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,4 м/с.

Ранее жителей большей части Казахстана предупредили о непогоде в субботу.