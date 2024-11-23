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Какой погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в субботу

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Тучи плывут в небе
Тучи. Иллюстративное фото: Richard Newstead / Getty Images

В субботу во всех трех казахстанских мегаполисах – в Астане, Алматы и Шымкенте – прогнозируется погода без осадков, передает NUR.KZ со ссылкой на портал OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность. Температура днем составит 3 градуса тепла, а к ночи – опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.

В Астане тоже будет малооблачно. Температура днем составит -4 градуса, а ночью ожидается снижение до -12 градусов. Скорость ветра – 2,6 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. Днем столбики термометров установятся на отметке 13 градусов, а ночью – опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,4 м/с.

Ранее жителей большей части Казахстана предупредили о непогоде в субботу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191461-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-na-den/

Автор: Руслан Черкашин

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Какой погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в субботу

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