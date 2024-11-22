Гололедица и метели: жителей большей части Казахстана предупредили о непогоде

В субботу, 23 ноября, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда, тумана и метелей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, согласно прогнозам синоптиков, 23 ноября штормовое предупреждение из-за сильного тумана объявлено в Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях.

В Астане также обещают сильный туман.

Жителей области Абай и Восточно-Казахстанской области предупреждают о грядущей метели.

В Кызылординской, Атырауской, Мангистауской областях, а также области Жетісу и в Шымкенте ожидается усиление ветра с порывами до 23-28 метров в секунду, из-за чего в этих регионах также объявлено штормовое предупреждение.

В Туркестанской области помимо сильного ветра с порывами до 28 метров в секунду прогнозируют сильный туман.

А в Алматинской области и в Алматы ожидаются туман и гололедица.

Как пешеходам обезопасить себя во время гололедицы

Как ранее сообщали спасатели, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололедице:

подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней как лыжник – небольшими скользящими шажками;

будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и не бегите;

старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

наступать следует на всю подошву, а ноги – слегка расслабить в коленях;

руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

При тумане водителям рекомендуется:

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.