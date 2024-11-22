Гололедица и метели: жителей большей части Казахстана предупредили о непогоде
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В субботу, 23 ноября, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда, тумана и метелей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Так, согласно прогнозам синоптиков, 23 ноября штормовое предупреждение из-за сильного тумана объявлено в Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях.
В Астане также обещают сильный туман.
Жителей области Абай и Восточно-Казахстанской области предупреждают о грядущей метели.
В Кызылординской, Атырауской, Мангистауской областях, а также области Жетісу и в Шымкенте ожидается усиление ветра с порывами до 23-28 метров в секунду, из-за чего в этих регионах также объявлено штормовое предупреждение.
В Туркестанской области помимо сильного ветра с порывами до 28 метров в секунду прогнозируют сильный туман.
А в Алматинской области и в Алматы ожидаются туман и гололедица.
Как пешеходам обезопасить себя во время гололедицы
Как ранее сообщали спасатели, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололедице:
- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;
- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней как лыжник – небольшими скользящими шажками;
- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и не бегите;
- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;
- наступать следует на всю подошву, а ноги – слегка расслабить в коленях;
- руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
При тумане водителям рекомендуется:
- уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
- быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
- следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
- включить стеклоочистители;
- периодически сверять свою скорость по спидометру;
- использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191448-gololedica-i-meteli-zhiteley-bolshey-chasti-kazahstana-predupredili-o-nepogode/