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Морозы до 23 градусов, дожди и снег обещают в Казахстане в выходные

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Қазақ тілінде оқу
Человек сидит один на лавочке зимой
Мороз. Иллюстративное фото: H. Armstrong Roberts/ClassicStock/Getty Images

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие выходные, с 23 по 25 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщают специалисты, погоду на большей части Казахстана будет формировать обширный Сибирский антициклон. Он принесет в Казахстане погоду без осадков.

Однако на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, а в горных районах - гололед.

По республике в ночные и утренние часы ожидаются туманы.

В северных, центральных и восточных областях Казахстана синоптики прогнозируют похолодание ночью до 10-18 градусов мороза, на крайнем востоке страны - до 23 градусов мороза.

Как вести себя при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

  • если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
  • нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
  • автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
  • периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
  • если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

Рекомендации для водителей при тумане

На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется:

  • уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
  • быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
  • следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
  • включить стеклоочистители;
  • периодически сверять свою скорость по спидометру;
  • использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191095-morozy-do-23-gradusov-dozhdi-i-sneg-obeshchayut-v-kazahstane-na-vyhodnye/

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