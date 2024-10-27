Участок бульвара Бухар Жырау перекроют на неделю в Алматы

В Алматы участок бульвара имени Бухар Жырау временно перекроют на следующей неделе. Это связано с заменой газопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"В связи с заменой газопровода с 09:00 28 октября до 19:00 3 ноября по бульвару Бухар Жырау от р. Есентай до ул. Байзакова будет перекрыта одна полоса движения", - говорится в сообщении акимата Алматы.

Отмечается, что подземный газопровод среднего давления от улицы Жарокова по бульвару им.Бухар Жырау до реки Есентай был введен в эксплуатацию в 1972 году. За время эксплуатации были обнаружены повреждения изоляционного покрытия, а также 4 сквозных коррозионных повреждений трубы.

По окончании работ будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и восстановлению асфальтного покрытия.

Ранее сообщалось, что в Алматы с 25 по 27 октября будет перекрыт участок улицы Сатпаева - от Уалиханова до проспекта Достык. Это связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки.