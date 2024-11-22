Снег в Алматы, мороз в Астане: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 22 ноября, в Алматы обещают снег, а в Астане и Шымкенте - ясную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снег. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -2 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 5,3 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,9 м/с.