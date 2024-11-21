Камеры видеонаблюдения установят на мусорных площадках в Алматы

В Алматы в следующем году обновят 800 мусорных площадок. А также установят камеры, чтобы выявлять тех, кто выкидывает крупногабаритный мусор, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, аким мегаполиса Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда и встречи с жителями Бостандыкского района заявил об обновлении 800 мусорных площадок в следующем году.

"В следующем году планируется модернизация мусорных площадок. Мы приведем их в порядок. Знаю, что в выходные дни, начиная с пятницы, ситуация осложняется и площадки переполняются мусором", - сказал Ерболат Досаев в ходе встречи с населением.

Новые мусорные площадки. Фото: акимат Алматы

Всего планируется обновить 800 мусорных площадок. Отдельно Ерболат Досаев обратился к жителям города с напоминанием не выкидывать крупногабаритный мусор.

"Мы в новых правилах закрепили, что за это будет жесткое наказание. Также установим на мусорных площадках камеры. Это позволит нам быстро выявлять нарушителей. В следующем году мы первые 400 камер запустим", - добавил аким.

"В соответствии с Правилами управления коммунальными отходами, физическим и юридическим лицам, осуществляющим строительство и (или) ремонт недвижимых объектов, необходимо производить самостоятельный вывоз строительных и крупногабаритных отходов (мебель, бытовая техника) в специальные отведенные места, либо обратиться к специализированным организациям для вывоза мусора за плату, либо самостоятельно доставить его на полигоны, расположенные в Илийском и Карасайском районах Алматинской области", - отмечает акимат.

Добавим, также Досаев поручил установить камеры наблюдения вдоль пешеходной зоны в микрорайоне Орбита-4. В рамках работ по благоустройству территории там теперь размещены шахматный стол, спортивные тренажеры и зоны для воркаута. Для детей обустроена детская площадка.

Недавно наш корреспондент побывал на аллее по улице Абая. Жителям Алматы благоустройство места пришлось по душе. Подробнее об этом можно прочитать тут.

Отметим, недавно мы писали, что уровень ВВП Алматы оказался выше, чем Грузии и Молдовы вместе взятых. Меньше, чем у южной столицы Казахстана, и ВВП Армении.