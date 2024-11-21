Камеры наблюдения поручил установить Досаев вдоль пешеходной зоны в одном из районов Алматы

Еще одну общественную территорию благоустроили в Алматы в рамках программы "Бюджет народного участия" - это пешеходная зона в Бостандыкском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Работы по благоустройству территории между домами №6 и 7 в микрорайоне Орбита-4 были начаты в июле и завершены в текущем месяце.

Вдоль пешеходной зоны размещены шахматный стол, спортивные тренажеры и зоны для воркаута. Для детей обустроена детская площадка.

В рамках проекта было уложено 1 817 квадратных метров брусчатки, 1 704 квадратных метра асфальтового покрытия, 840 квадратных метров резинового покрытия, построено 175 погонных метров габионов и установлено 42 опоры наружного освещения.

Аким также поручил установить камеры видеонаблюдения вдоль пешеходной зоны.

До и после. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Недавно наш корреспондент побывал на аллее по улице Абая. Жителям Алматы благоустройство места пришлось по душе. Подробнее об этом можно прочитать тут.

Недавно в городском акимате рассказали, что среднемесячная заработная плата по мегаполису составила 468 тыс. тенге (по республике – 392,6 тыс. тенге). В номинальном выражении зарплата выросла на 15,5%, в реальном выражении – на 5,7%.

На днях депутат мажилиса Сергей Пономарев предложил выделить на строительство алматинского метро один миллиард долларов.