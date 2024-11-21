Камеры наблюдения поручил установить Досаев вдоль пешеходной зоны в одном из районов Алматы
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Еще одну общественную территорию благоустроили в Алматы в рамках программы "Бюджет народного участия" - это пешеходная зона в Бостандыкском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Работы по благоустройству территории между домами №6 и 7 в микрорайоне Орбита-4 были начаты в июле и завершены в текущем месяце.
Вдоль пешеходной зоны размещены шахматный стол, спортивные тренажеры и зоны для воркаута. Для детей обустроена детская площадка.
В рамках проекта было уложено 1 817 квадратных метров брусчатки, 1 704 квадратных метра асфальтового покрытия, 840 квадратных метров резинового покрытия, построено 175 погонных метров габионов и установлено 42 опоры наружного освещения.
Аким также поручил установить камеры видеонаблюдения вдоль пешеходной зоны.
Недавно наш корреспондент побывал на аллее по улице Абая. Жителям Алматы благоустройство места пришлось по душе. Подробнее об этом можно прочитать тут.
Недавно в городском акимате рассказали, что среднемесячная заработная плата по мегаполису составила 468 тыс. тенге (по республике – 392,6 тыс. тенге). В номинальном выражении зарплата выросла на 15,5%, в реальном выражении – на 5,7%.
На днях депутат мажилиса Сергей Пономарев предложил выделить на строительство алматинского метро один миллиард долларов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190782-eshche-odnu-peshehodnuyu-zonu-blagoustroili-v-odnom-iz-rayonov-almaty/