Акимат Алматы: Среднемесячная зарплата горожан превысила 460 тыс. тенге

В управлении экономики Алматы рассказали о принимаемых мерах по обеспечению роста благосостояния горожан, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в ведомстве, годовая инфляция в Алматы замедлилась с 8,6% в августе до 8,3% в сентябре.

"Это обусловлено замедлением роста цен на продтовары до 7,7% и непродовольственные товары до 5,6%. До конца 2024 года ожидается дальнейшее замедление годовой инфляции до 7,5-8%, в 2025 году – до 6,5-7,5%", – пояснили в управлении.

Отмечается, что за первое полугодие 2024 года номинальные денежные доходы в среднем выросли на 22% – до 292 тысяч тенге, тогда как по всей стране всего на 9,2% – до 201,1 тыс. тенге. В реальном выражении рост составил 11,6% (по стране – на 0,3%).

Среднемесячная заработная плата составила 468 тыс. тенге (по республике – 392,6 тыс. тенге). В номинальном выражении зарплата выросла на 15,5%, в реальном выражении – на 5,7%.

Помимо этого, по данным управления, за 9 месяцев 2024 года создано 50,5 тыс. рабочих мест, из которых 77,9% – постоянные.

"В Алматы сохраняется высокая инвестиционная активность. По итогам 9 месяцев этого года привлечено свыше 1,1 трлн тенге инвестиций в основной капитал с ростом на 8,1%. Рост частных инвестиций составил 8% и увеличился почти до 1 трлн тенге.

В целом в 2024 году объем инвестиций в основной капитал увеличится до 2 трлн тенге, в 2025 году – до 2,35 трлн тенге", – заключили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане резко уменьшилась средняя зарплата – в третьем квартале 2024 года она составила 390 328 тенге. Это сразу на 3,2% меньше, чем было ранее.

А вчера мы сообщали, что объем ВВП Алматы за первое полугодие 2024 года составил 10,7 трлн тенге. Это больше, чем аналогичные показатели Грузии и Молдовы вместе взятых.