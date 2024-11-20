Семейный конфликт разрешили прямо на месте в Павлодарской области

В Павлодарской области стражу порядка выразили благодарность за разрешение семейного конфликта, когда он прибыл на вызов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на имя начальника отдела полиции Павлодарского района Жаната Мусабекова поступило письмо со словами благодарности от жительницы района.

"Поводом для благодарности стала своевременная помощь, оказанная ей участковым инспектором Беймбетом Муталяповым, который оперативно отреагировал на вызов и разрешил семейный конфликт прямо на месте", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Участковый инспектор полиции Беймбет Муталяпов в органах внутренних дел служит с ноября 2014 года. В должности участкового инспектора полиции - с ноября 2024 года.

Благодаря добросовестному отношению к выполнению служебных обязанностей и отзывчивому отношению к жителям старшему сержанту полиции за короткий срок удалось завоевать уважение и доверие жителей обслуживаемого административного участка.

"Приношу искреннюю благодарность за оказанную мне помощь участковому Черноярского сельского округа Беймбету Муталяпову. Внимательный, отзывчивый, никогда не пройдет мимо наших проблем. Огромнейшее спасибо за отзывчивость, неравнодушие и старание", - написала местная жительница.

Ранее жительница Павлодарской области поблагодарила подполковника полиции за возврат денег ее племяннику. По словам женщины, оперуполномоченный расследовал факт мошенничества.

Также поступила благодарность сотрудникам полиции города Аксу от местной жительницы. Полицейские, несмотря на погодные условия, помогли найти 36 лошадей, которые потерялись из-за бурана.