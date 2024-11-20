Дожди и мороз до 13 градусов прогнозируют в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 20 ноября, в Астане обещают мороз до 13 градусов, а в Алматы и Шымкенте – небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 10 градусов, а ночью опустится до 1 градуса. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но без осадков. Днем воздух прогреется до 1 градуса, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 10 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,7 м/с.