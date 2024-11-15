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Тротуарную плитку укладывали на выпавший снег в Актобе (видео)

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Работы по укладке брусчатки
Работы по укладке брусчатки. Кадр из видео: 24.kz

В Актобе, несмотря на выпавший снег, продолжается укладка тротуарной плитки. Жители города возмущены этим решением, считая, что погода может негативно повлиять на качество, передает 24.kz.

Такой подход к обустройству пешеходных зон вызвал недоумение у актюбинцев. Тротуарную плитку, несмотря на погодные условия, укладывали на улице Пацаева. Завершить работу можно было и раньше, чтобы не пострадало качество, уверены жители.

В акимате района Астана города Актобе объяснили затянувшиеся работы конкурсными процедурами. Очень долго рассматривали заявки участников тендера и определяли подрядную организацию.

На этой улице подрядчик должен был уложить плитку на площади в 3 тысячи квадратных метров. Основную часть работ уже выполнили, остался участок примерно в 400 квадратов.

"До минус 5-7 градусов можно работать. Потому что на данный момент основанием мы вместо балласта используем отсев. Отсев – это остатки камня, он к холоду устойчивый, им можно манипулировать, выравнивать. Как утрамбуется, в камень превращается. По весне его не поведет, он не заиграет волнами. Плюс у них гарантия есть в любом случае", - рассказал руководитель отдела ЖКХ района Астана Мирас Ажибаев.

По прогнозам, в ближайшие дни ожидается плюсовая температура. Поэтому работы, по словам представителя акимата, на этом участке планируют продолжить. Качество ремонта ответственные специалисты намерены проверить весной.

Ранее в Актобе местные жители обратили внимание на укладку асфальта во время дождя. Работы продолжались даже в ненастье, что также вызвало вопросы о качестве будущей дороги.

Помимо этого, актюбинцы, проживающие в данном районе, отмечали беспорядок, который царит во время работ. По их словам, на улице Оспанова с лета идет ремонт, и там в песке валяется разрушенная брусчатка. Вокруг новых так называемых ливневок раскуроченный песок и грунт, строительный мусор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188130-trotuarnuyu-plitku-ukladyvali-na-vypavshiy-sneg-v-aktobe-video/

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