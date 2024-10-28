Актюбинцев удивила укладка асфальта в дождь (видео)

В Актобе местные жители обратили внимание на укладку асфальта во время дождя. Работы продолжались даже в ненастье, что вызвало вопросы о качестве будущей дороги, передает "Диапазон".

По улице Оспанова укладывали второй слой асфальта. Шел мелкий дождь, но дорожные работы продолжились. Местные жители стали задаваться вопросами о возможности ремонта при подобных условиях.

"По Оспанова закрыли дорогу, делают асфальт, катки по ней ездят. Вроде радоваться надо. Но на улице же мелкий дождик моросит, сыро очень. Я, конечно, не профессионал, но разве это не навредит дороге?" - спрашивает местная жительница Наталья.

Делает дорогу компания из Атырау - "Атырауинжстрой-АИС". По словам представителей организации, на полотно будет действовать пятилетняя гарантия.

"Мы начали работы по укладке второго слоя асфальта по улице Оспанова. Было весь день сухо. Положили около 700 тонн щебеночно-мастичного асфальтобетона. Сегодня утром работы продолжили.

Но когда дождь начался, мы остановили работы. Только тот асфальт, который в этот момент уже прибыл, мы вынуждены были доделать. На дорогу мы даем 5-летнюю гарантию, поэтому сами заинтересованы, чтобы все было сделано качественно", - рассказал представитель компании "Атырауинжстрой-АИС" Саясат Бекжанулы.

Ранее актюбинцы, проживающие в данном районе, отмечали беспорядок, который царит во время работ. По их словам, на улице Оспанова с лета идет ремонт, и там в песке валяется разрушенная брусчатка. Вокруг новых так называемых ливневок раскуроченный песок и грунт, строительный мусор.

Также завершается реконструкция участка дороги Актобе - Кандыагаш. Теперь областной центр и моногород соединит первоклассная дорога. Этот транспортный коридор является важным маршрутом, соединяющим Казахстан с Россией и обеспечивающим выход на Астрахань.