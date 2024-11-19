От 16 градусов мороза до 17 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 19 ноября, в Астане ожидается мороз до 16 градусов, а жителям Алматы и Шымкента обещают плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают облачную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 10 градусов, а ночью опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду, осадков в столице не ожидается. Днем столбики термометров покажут до -3 градусов, ночью температура снизится до -16 градусов. Скорость ветра – 2,8 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,9 м/с.