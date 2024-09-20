Пациент упал в шахту лифта в больнице в ЗКО

В районе Байтерек Западно-Казахстанской области пациент, которого готовили к операции, упал в шахту лифта. В медучреждении прокомментировали произошедшее, передает "Мой город".

Как пишет издание, 59-летнего мужчину госпитализировали 16 сентября, ему планировали ампутировать палец на ноге. Однако 18 сентября мужчина упал в шахту лифта, после чего его состояние ухудшилось и мужчину перевели в многопрофильную больницу в Уральске. Он находится в тяжёлом состоянии.

По словам родных пострадавшего, в тот вечер он вместе с другими пациентами спустился покурить, подняться назад в палату он решил на лифте.

"Открыл дверь лифта и шагнул в пропасть. Он упал в шахту. Там было темно. Сначала потерял сознание, а потом стал звать на помощь. Его вытащили, он остался живым — это просто чудо. Сразу же после происшествия ему сделали обезболивание, человек в форме сунул ему листок, чтобы он подписал, что не имеет претензий к больнице. Как так? Он был в шоковом состоянии", — рассказала родственница пострадавшего.

Далее его на скорой доставили в больницу в Уральске. Там выяснилось, что после падения в шахту он получил серьезные травмы. Сломал обе ноги и руку. Также получил травму головы.

"Это не первый случай с пациентами в районной больнице. В больницу приходят родственники пациентов. В шахту лифта мог упасть, кто угодно. Повезли с одной болячкой, теперь ему предстоит долгая реабилитация. Без того, он инвалид третьей группы", — отметили родственники.

Родственники мужчины намерены судиться и наказать виновного в этой халатности.

Между тем, директор второй больницы района Байтерек Габитжан Ислямов прокомментировал произошедшее.

"Случай произошёл вечером. Дело в том, что пациент перед отбоем хотел выйти покурить на улицу. Медсестры ему отказали в этом, на что он настоятельно вышел вместе с другими пациентами. На обратном пути он решил подняться на третий этаж на грузовом лифте, который не предназначен для пациентов.

Мы смотрели камеры видеонаблюдения, выяснилось, что до этого он поднимался в лифте со своим сыном. Там есть таблички, что это грузовой лифт. Но люди, получается, не обратили на это внимания. После того, как он упал в шахту. Сразу же оказали ему оказали помощь и вызвали оперативную группу. Мужчина сказал, что к нам претензий не имеет", — сообщил директор больницы.

Директор заверил, что в любом случае они примут меры и выяснят, почему персонал больницы отпустили его на перекур.

Напомним, в мае этого года мы рассказывали о случае в Семее, когда шесть человек попали в больницу после падения лифта в многоэтажном доме.

В марте в Актобе мужчина упал в шахту лифта и получил множественные травмы – инцидент произошел в новостройке, которая не была сдана в эксплуатацию.

В октябре прошлого года в Актау лифт упал и насмерть придавил 34-летнего мужчину.

А в сентябре того же года в больнице Алматы в шахту лифта провалилась пожилая женщина. Она прибыла в медучреждение для планового осмотра после перенесенной операции. По словам ее внука, в результате произошедшего женщина получила перелом малоберцовой кости, перелом четырех ребер, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.