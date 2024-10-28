Застрявших астанчан пришлось доставать из лифта спасателям
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Столичные спасатели пришли на помощь людям, которые застряли в лифте. Кабину пришлось открывать специальными инструментами, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По информации ведомства, в одном из многоэтажных жилых домов в районе Сарыарка три человека оказались в застрявшем пассажирском лифте.
Застрявшие обратились к обслуживающей компании и ожидали приезда лифтера.
В это время женщина в кабинке почувствовала себя дискомфортно и обратилась по номеру "112".
"Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались", - сообщили в МЧС.
Спасатели рассказали, что делать, если вы застряли в лифте:
- не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
- свяжитесь с диспетчером;
- не нажимайте на все кнопки подряд;
- не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
- используйте все каналы связи с внешним миром.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2179296-zastryavshih-astanchan-prishlos-dostavat-iz-lifta-spasatelyam/