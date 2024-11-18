Снег, дождь, туман: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в областях Казахстана из-за ухудшения погодных условий - прогнозируются осадки и туман, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Туман пообещали завтра в Астане.

19 ноября на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе, севере области ожидается гололед.

Предстоящей ночью и утром на западе, юге, востоке Актюбинской области тоже ожидается туман.

Завтра на севере, востоке, юге Атырауской области - туман.

Во вторник днем в центре Кызылординской области прогнозируют сильные осадки (дождь, снег). На севере, в центре области туман, гололед.

19 ноября на севере, юге Костанайской области ожидается туман.

В конце дня в горных районах Туркестанской области обещают сильный дождь. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах туман, днем в горных районах гроза. Ветер юго-восточный, южный в горных районах области 15-20 м/с.

19 ноября на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Завтра на юге и востоке Павлодарской области тоже ожидается туман.

Во вторник на юге, в горных районах Жамбылской области пообещали туман. Ночью и утром в горных районах области - гололед. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

19 ноября ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается туман.