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Многодетная семья выиграла суд против акимата Астаны

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Двое взрослых держат детей на руках
Семья. Иллюстративное фото: pexels.com

Акимат отказал в постановке в очередь на жилье многодетной семье. Суд обязал ведомство удовлетворить иск, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, М. обратилась с иском к ГУ "Управление жилья и жилищной инспекции города Астана" об обязании поставить в очередь по категории "многодетная семья" из государственного жилищного фонда.

Судом установлено, что ответчик отказал в постановке на очередь, сославшись на то, что совокупный среднемесячный доход семьи превышает 3,1-кратный размер прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Поясняется, что согласно п.п. 9) ст. 68 Закона "О жилищных отношениях", многодетные семьи относятся к социально уязвимым слоям населения - и буквальное толкование указанной нормы предполагает, что требование о совокупном доходе ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума применяется к гражданам, стоящим в очереди, при предоставлении жилья.

"В данном случае истец обратилась только с требованием о постановке в очередь нуждающихся в жилье и не заявляла о необходимости предоставления конкретного жилья", - отмечает суд.

В связи с чем суд признал требования истца о принуждении к принятию благоприятного административного акта по постановке в очередь нуждающихся в жилье обоснованными и иск удовлетворен.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, мы писали, что в Алматинской области суд защитил жилищные права многодетной матери - ей обязаны предоставить квартиру из госжилфонда, несмотря на уже купленное жилье.

Также в конце октября в области Ұлытау защитили права многодетной матери, которую незаконно исключили из очереди на жилье из государственного фонда.

А в Актау вдова подала иск против действий отдела ЖКХ, решением которого ее исключили из очереди на получение жилья из-за унаследованной квартиры. Суд установил, что по нормам закона казахстанка не подлежит снятию с учета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189612-mnogodetnaya-semya-vyigrala-sud-protiv-akimata-astany/

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