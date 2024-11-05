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Вдова судилась с акиматом Актау из-за квартиры

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Женщина на кухне
Женщина в квартире. Иллюстративное фото: David De Lossy / Getty Images

В Актау вдова подала иск против действий отдела ЖКХ, решением которого ее исключили из очереди на получение жилья из-за унаследованной квартиры, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, супруги жили в браке с 2009 года и имели двух несовершеннолетних детей. В марте 2016 года муж казахстанки скончался, а с октября этого же года она встала в очередь на получение жилья по категории "неполная семья".

Однако отдел жилищно-коммунального хозяйства Актау при проведении инвентаризации установил зарегистрированную у женщины на праве собственности квартиру. Поэтому на основании приказа в августе 2024 года вдову сняли с учета.

Это решение она обжаловала в СМАСе Мангистауской области, потребовав признать действия отдела жилкомхоза незаконным и восстановлении ее в очереди на получение жилья.

Суд установил, что в июне 2017 года женщина унаследовала от умершей матери однокомнатную квартиру в Актау общей площадью в 34,9 кв.м, жилой - 17,7 кв.м.

"В соответствии с нормами Закона "О жилищных отношениях", местный исполнительный орган предоставляет жилье в размере не менее 15 кв.м. и не более 18 кв.м. полезной площади на человека, тогда как полученная в наследство вдовой 1-комнатная квартира указанным нормам не соответствует", - пояснили в суде.

Кроме того, по закону не подлежат снятию с учета неполные семьи, в установленном порядке признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учет до его получения.

"Таким образом, по нормам закона вдова не подлежит снятию с учета. Судом по факту нарушения отделом жилкомхоза требований действующего законодательства в адрес акимата города вынесено частное определение", - отметили в суде.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее жительнице Тараза вернули отобранную акиматом служебную квартиру, которую женщина ранее получила в аренду из государственного жилищного фонда. Суд посчитал незаконным решение комиссии акимата.

А в Павлодарской области женщина с инвалидностью получила от государства квартиру с печным отоплением. Казахстанка обратилась с судебным иском, чтобы ей предоставили иное жилье, соответствующее ее статусу инвалида.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183028-vdova-sudilas-s-akimatom-aktau-iz-za-kvartiry/

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