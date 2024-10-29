Многодетная мать подала в суд на чиновников в Жезказгане

В области Ұлытау защитили права многодетной матери, которую незаконно исключили из очереди на жилье из государственного фонда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина подала иск к ГУ "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции города Жезказгана" о признании незаконным действий по исключению из очереди, об обязании восстановить в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда.

"Истец имела троих несовершеннолетних детей, являлась многодетной матерью, имела жилище, не отвечающее установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям. Она встала в очередь по категории "многодетная семья", соответственно, являлась нуждающейся в жилье", - установил суд.

По закону не подлежат снятию с учета многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күмісалқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени и многодетные семьи, в установленном законом порядке признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учет, до получения жилища.

"Учитывая вышеуказанную императивную норму, истец не подлежала исключению из очереди на получение жилища при возникновении любых оснований и подлежит восстановлению в очереди в последовательности до снятия", - отметили в суде.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее мать семерых детей, воспитывающая ребенка-инвалида, лишилась места в очереди на жилье из госфонда и подала иск к акиму Макатского района Атырауской области. Суд обязал восстановить женщину в прежней очереди.

А в Актюбинской области 89-летняя мать-героиня, которая воспитала 10 детей и получила статус ветерана тыла, уже 14 лет ждет квартиру от государства. Суд встал на защиту пенсионерки и обязал госорган поставить ее в список первоочередных нуждающихся.