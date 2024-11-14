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Эзотерика

Уже купившей квартиру матери 6 детей дадут жилье от государства в Алматинской области

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Новое жилье
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: xijian / Getty Images

В Алматинской области суд защитил жилищные права многодетной матери - ей обязаны предоставить квартиру из госжилфонда, несмотря на уже купленное жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассматривалось в СМАС Алматинской области.

46-летняя жительница Қонаева, мать шестерых детей, состоящая в зарегистрированном браке, с февраля 2015 года состояла в очереди на получение жилища из государственного жилищного фонда по категории "Многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи".

Летом 2024 года госжилфонд города распределил нуждающимся в жилье 85 квартир в многоэтажном жилом доме, 17 из них - многодетным семьям.

"Однако состоявшей в очереди под номером 17 (по состоянию на август 2024 года) матери 6 детей, обладателю подвески "Күміс Алқа" жилищная комиссия отказала в выделении жилья, ссылаясь на наличие у нее в Қонаеве в частной собственности квартиры, приобретенной ею и ее супругом в 2021 году под заем (в залоге у банка)", - пояснили в суде.

Это решение многодетная мать оспорила в суде. СМАС, рассмотрев дело, указал на следующее:

  • приобретенная многодетной семьей под заем квартира в 66 кв.м. по справке департамента санэпидемконтроля не соответствует семье истца из 8 человек согласно санитарным нормам по площади на человека;
  • в ходе выездного судебного заседания при визуальном осмотре суд пришел к выводу в правильности заключения департамента санэпидемконтроля о том, что семья истца нуждается в улучшении жилищно-бытовых условий;
  • ни у кого из членов семьи истца не имеется иного жилища, кроме указанной квартиры.

С учетом этого и нормы Закона "О жилищных отношениях" о том, что по данной категории лица, находящиеся в очереди, не подлежат снятию с нее до получения жилища, иск удовлетворен.

Суд обязал жилищную комиссию при акиме Қонаева пересмотреть вопрос о предоставлении матери 6 детей жилища из госжилфонда.

В соответствии с ч.2 ст.171 АППК, ответчик обязан исполнить решение суда в месячный срок, после вступления решения суда в законную силу и известить об этом суд.

Ранее в Актау вдова подала иск против действий отдела ЖКХ, решением которого ее исключили из очереди на получение жилья из-за унаследованной квартиры. Суд установил, что по нормам закона казахстанка не подлежит снятию с учета.

А жительнице Тараза вернули отобранную акиматом служебную квартиру, которую женщина ранее получила в аренду из государственного жилищного фонда. Нарушенные права казахстанки защитили и восстановили в суде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187387-uzhe-kupivshey-kvartiru-materi-6-detey-dadut-zhile-ot-gosudarstva-v-almatinskoy-oblasti/

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