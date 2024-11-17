Морозы до 12 градусов обещают в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде на 17 ноября в Астане, Алматы и Шымкенте. В одном из мегаполисов Казахстана ожидаются морозы. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают пасмурную погоду. Температура днем поднимется до 9 градусов, а ночью опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 2 м/с.

Облачно будет и в Астане. Днем воздух прогреется до -2 градусов, ночью температура снизится до -12 градусов. Скорость ветра - 4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет также пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,1 м/с.